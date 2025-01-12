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Израиль

Война в Газе в ночь на 12.1.2025: удары по целям в центре сектора, есть убитые

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 12 января 2025 г., 06:21 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 06:24
Война в Газе в ночь на 12.1.2025: удары по целям в центре сектора, есть убитые
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 12 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели в центре Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий невысокая.

Источники в Газе сообщали: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в Аль-Бурейдже и Нусейрате, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес удары по целям на северо-западе Нусейрата, в центре сектора, есть убитый и раненые; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Нусейрата, в центре сектора.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 12 января.

Израиль
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