В Иерусалиме женщина ранила ножом своего партнера
время публикации: 12 января 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 14:42
Полиция сообщает о задержании в Иерусалиме женщины примерно 40 лет, которая нанесла ножом ранения своему партнеру.
Пресс-служба полиции передает, что нападение было совершено на юге Иерусалима, после чего подозреваемая попыталась скрыться.
Подозреваемую задержали гражданские лица и сотрудники службы "Маген Давид Адом", отмечается в сообщении полиции. Вскоре прибыли полицейские, которые арестовали эту женщину.
В результате нападения мужчина получил ранения средней степени тяжести. Он госпитализирован.
Судя по фотографии, предоставленной полицией, подозреваемая использовала кухонный нож с длиной лезвия около 30 см.