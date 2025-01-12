В Иерусалиме женщина ранила ножом своего партнера

Полиция сообщает о задержании в Иерусалиме женщины примерно 40 лет, которая нанесла ножом ранения своему партнеру.

Пресс-служба полиции передает, что нападение было совершено на юге Иерусалима, после чего подозреваемая попыталась скрыться.

Подозреваемую задержали гражданские лица и сотрудники службы "Маген Давид Адом", отмечается в сообщении полиции. Вскоре прибыли полицейские, которые арестовали эту женщину.

В результате нападения мужчина получил ранения средней степени тяжести. Он госпитализирован.

Судя по фотографии, предоставленной полицией, подозреваемая использовала кухонный нож с длиной лезвия около 30 см.