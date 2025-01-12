Движение "Регавим": незаконная деревня Хан аль-Ахмар продолжает расширяться

Незаконная арабская деревня Хан аль-Ахмар, построенная на территории "Е-1" (район вокруг 1-й трассы, около Маале-Адумим), продолжает разрастаться, несмотря на принятый полтора года назад вердикт Высшего суда справедливости, в очередной раз признавшего часть зданий незаконными и постановившего об их сносе.

Как сообщает INN, на этой неделе движение "Регавим", которое ведет юридическую борьбу против незаконной деревни Хан аль-Ахмар, зафиксировало пять новых зданий, построенных на захваченной территории, при этом одно из них находится на расстоянии от основного комплекса, что свидетельствует о попытке расширения населенного пункта на запад.

БАГАЦ шесть раз выносил вердикт о том, что здания в этом месте незаконны и неоднократно подтверждал ордера на их снос. Глава правительства Биньямин Нетаниягу еще в октябре 2018 года обещал, что незаконный арабский форпост Хан аль-Ахмар будет эвакуирован в кратчайшие сроки, но сноса так и не произошло.

Этот вопрос неоднократно поднимался во время предвыборных кампаний, однако на последнем заседании по этому поводу в мае 2023 года представители государства заявили, что "по политическим соображениям сейчас неподходящее время для ликвидации форпоста".

Движение "Регавим" направило срочное обращение министру обороны Исраэлю Кацу, командующему Центральным военным округом генерал-майору Ави Блоту и руководителю Гражданской администрации бригадному генералу Хишаму Ибрагиму с требованием немедленно принять меры против расширения Хан аль-Ахмара. В послании движения подчеркивается, что речь идет о захвате территорий в зоне "С" с акцентом на районы, окружающие Иерусалим, что создает угрозу территориальной непрерывности вокруг столицы Израиля.