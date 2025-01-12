Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12.1.2025: операции около Шхема и Хеврона
время публикации: 12 января 2025 г., 06:25 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 06:28
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 января действовали около Шхема ( Кафр Калиле и Аль-Бадхане) и около Хеврона.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 января.