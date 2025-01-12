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Израиль

Депутат Идан Роль объявил о выходе из "Еш Атид"

Еш Атид
Кнессет
время публикации: 12 января 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 09:54
Депутат Идан Роль объявил о выходе из "Еш Атид"
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Идан Роль принял решение покинуть фракцию "Еш Атид".

Согласно опубликованной информации, Роль сообщил о своем решении главе "Еш Атид" Яиру Лапиду.

Утром 12 января состоялась беседа Лапида с Ролем, после которой было официально объявлено о выходе депутата из рядов партии.

После выхода из "Еш Атид" Роль останется в Кнессете и создаст самостоятельную фракцию, которая будет называться "Национальное большинство" ("А-ров а-леуми"). Роль заявил, что эта фракция будет "конструктивной оппозицией", и "целью его деятельности станет ликвидация препятствий на пути новых сил, желающих вступить в политическую жизнь".

Израиль
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