Орит Струк выступила против поспешной сделки по Газе, до инаугурации Трампа

Министр поселенчества и национальных проектов Орит Струк ("Ционут Датит") в интервью радиостанции "Коль бэ-Рама" выступила против поспешного заключения сделки по Газе до инаугурации Дональда Трампа.

По ее мнению, и сам Трамп не хотел бы, чтобы его имя стояло рядом с поспешным соглашением, рассматриваемым в настоящее время. Она назвала такую сделку "наградой за терроризм".

"Многие солдаты заплатят за это своими жизнями... Все усилия по зачистке сектора пойдут прахом", – сказала Орит Струк, отметившая, что в настоящее время боевые действия в Газе ведутся ЦАХАЛом "со связанными руками".

Отметим, что в декабре 2024 года Орит Струк в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" говорила, что "поддержит сделку, которая приблизит нас к достижению одной из целей этой войны". "Я всегда возражала против переговоров с ХАМАСом. Вместе с тем, если будет представлена сделка, которая приблизит нас к достижению одной из целей этой войны, я ее поддержу", – заявляла она тогда.