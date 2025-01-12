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Израиль

Орит Струк выступила против поспешной сделки по Газе, до инаугурации Трампа

Газа
Заложники
Ционут Датит
ХАМАС
время публикации: 12 января 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 09:33
Орит Струк выступила против поспешной сделки по Газе, до инаугурации Трампа
Chaim Goldberg/Flash90

Министр поселенчества и национальных проектов Орит Струк ("Ционут Датит") в интервью радиостанции "Коль бэ-Рама" выступила против поспешного заключения сделки по Газе до инаугурации Дональда Трампа.

По ее мнению, и сам Трамп не хотел бы, чтобы его имя стояло рядом с поспешным соглашением, рассматриваемым в настоящее время. Она назвала такую сделку "наградой за терроризм".

"Многие солдаты заплатят за это своими жизнями... Все усилия по зачистке сектора пойдут прахом", – сказала Орит Струк, отметившая, что в настоящее время боевые действия в Газе ведутся ЦАХАЛом "со связанными руками".

Отметим, что в декабре 2024 года Орит Струк в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" говорила, что "поддержит сделку, которая приблизит нас к достижению одной из целей этой войны". "Я всегда возражала против переговоров с ХАМАСом. Вместе с тем, если будет представлена сделка, которая приблизит нас к достижению одной из целей этой войны, я ее поддержу", – заявляла она тогда.

Израиль
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