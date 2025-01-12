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Израиль

В Шхеме задержаны двое террористов "Исламского джихада"

Иудея и Самария
Война "Железные мечи"
время публикации: 12 января 2025 г., 16:31 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 16:31
В Шхеме задержаны двое террористов "Исламского джихада"
Пресс-служба полиции Израиля
В Шхеме задержаны двое террористов "Исламского джихада"
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба пограничной полиции (МАГАВ) сообщает, что вечером 11 января в Шхеме были задержаны двое вооруженных террористов "Исламского джихада".

Террористы были захвачены бойцами пограничного спецназа ЯМАМ и сотрудниками ШАБАКа.

Имена задержанных: Ахмад Захарна (21 год) и Тарик Абу Заид (25 лет), оба жители Кабатии (к югу от Дженина).

В автомобиле задержанных были найдены две автоматические винтовки М-16, боеприпасы, разгрузочные жилеты, маски.

В ходе допроса задержанные подтвердили, что приехали из Дженина с целью совершения вооруженного нападения на израильтян.

Израиль
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