Полиция ПА вновь действует в Дженине: применяются гранатометы, есть раненые

В воскресенье, 12 января, силы полиции Палестинской администрации вновь проводят операцию в Дженине и окрестностях. Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) передает, что полицейские применяют огнестрельное оружие и гранатометы.

По сведениям ПИЦ, в результате действий полиции ПА в Дженине есть раненые, в том числе несовершеннолетняя. Причинен ущерб имуществу.

Полиция администрации Махмуда Аббаса заметно активизировалась после падения режима Башара Асада в Сирии. Очевидно, в Рамалле опасаются усиления популярности джихадистов, особенно среди молодежи.