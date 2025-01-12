Полиция ПА вновь действует в Дженине: применяются гранатометы, есть раненые
время публикации: 12 января 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 16:30
В воскресенье, 12 января, силы полиции Палестинской администрации вновь проводят операцию в Дженине и окрестностях. Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) передает, что полицейские применяют огнестрельное оружие и гранатометы.
По сведениям ПИЦ, в результате действий полиции ПА в Дженине есть раненые, в том числе несовершеннолетняя. Причинен ущерб имуществу.
Полиция администрации Махмуда Аббаса заметно активизировалась после падения режима Башара Асада в Сирии. Очевидно, в Рамалле опасаются усиления популярности джихадистов, особенно среди молодежи.
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