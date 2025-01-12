x
12 января 2025
|
последняя новость: 17:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2025
|
12 января 2025
|
последняя новость: 17:02
12 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция ПА вновь действует в Дженине: применяются гранатометы, есть раненые

время публикации: 12 января 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 16:30
Полиция ПА вновь действует в Дженине: применяются гранатометы, есть раненые
Nasser Ishtayeh/Flash90

В воскресенье, 12 января, силы полиции Палестинской администрации вновь проводят операцию в Дженине и окрестностях. Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) передает, что полицейские применяют огнестрельное оружие и гранатометы.

По сведениям ПИЦ, в результате действий полиции ПА в Дженине есть раненые, в том числе несовершеннолетняя. Причинен ущерб имуществу.

Полиция администрации Махмуда Аббаса заметно активизировалась после падения режима Башара Асада в Сирии. Очевидно, в Рамалле опасаются усиления популярности джихадистов, особенно среди молодежи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 января 2025

Палестинская полиция вручила журналистам "Аль-Джазиры" ордер о закрытии редакции в Рамалле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2024

В Дженине снайпером палестинских спецслужб застрелена местная журналистка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 декабря 2024

В ходе столкновений с боевиками-исламистами в Дженине убит офицер спецслужб ПА