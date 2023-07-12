Ганц заявил, что тысячи израильтян станут "заложниками политических прихотей Нетаниягу и Левина"

Ицхак Кройзер от партии "Оцма Иегудит" стал представителем коалиции в комиссии по выбору судей. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 86 парламентариев.

После объявления результатов голосования лидер оппозиции Яир Лапид обратился письменно к главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру юстиции Яриву Левину с требованием провести заседание комиссии. В своем письме Лапид написал, что министр юстиции не имеет права действовать по своему усмотрению в отношении своей обязанности созвать заседание комиссии. Не проведение заседания комиссии является пренебрежением общественными интересами по соображениям, на которые у министра нет права. "Если заседание комиссии не будет созвано в течение 14 дней, я обращусь в БАГАЦ", – предупредил Лапид.

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Лидер оппозиции также напомнил, что правительство обязано уже на этой неделе выбрать еще одного министра, который будет в комиссии представлять его интересы.

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Сайт Ynet сообщает, что письмо Нетаниягу и Левину было отправлено через адвокатскую контору Газит-Бакаль, представляющую интересы партии "Еш Атид".

Лидер блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц в специальном заявлении, сделанном после объявления итогов голосования, обратился к "умеренным" членам коалиции с призывом проявить ответственность и вернуться к переговорам по юридической реформу. Ганц заявил: если заседание комиссии будет отложено до зимы, "в заложниках политических прихотей Нетаниягу и Левина" окажутся десятки тысяч израильтян. Ожидающие вынесения судом решения или приговора продолжат ждать, "потому что для Нетаниягу и Левина политика важнее граждан".

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В окружении министра юстиции говорят, что он будет готов созвать комиссию только после того, как будет изменен состав комиссии.

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Коалиция намерена принять соответствующий закон в первые месяцы зимней сессии Кнессета (ноябре-декабре). В октябре 2023 года уходит на пенсию глава Верховного суда Эстер Хайют, а вслед за ней – судья Анат Барон. В Кнессете полагают, что Левин хочет либо заморозить новые назначения, чтобы делать их уже после изменения состава комиссии, либо прийти к соглашению с Эстер Хайют о том, что он созывает комиссию и, возможно, отказывается от намерения утвердить закон об изменении состава комиссии в обмен на право назначить двух судей по своему усмотрению. Вероятность такой сделки считается крайне низкой.