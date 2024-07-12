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Израиль

К югу от кратера Рамон произошла утечка топлива из топливопровода КЦАА

время публикации: 12 июля 2024 г., 07:11 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 07:14
К югу от кратера Рамон произошла утечка топлива из топливопровода КЦАА
AP

Компания по транспортировки нефти и нефтепроводов КЦАА уведомила министерство экологии об утечке топлива, произошедшей к югу от кратера Рамон.

Согласно компании, причиной утечки стало пиратское подключение к топливопроводу с целью кражи топлива. Компания подала жалобу в полицию.

С места утечки вывезены около 40 тонн загрязненной почвы, однако работы по очистке еще продолжаются.

Израиль
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