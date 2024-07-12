Операция ЦАХАЛа на южном фронте в ночь на 12 июля: удары по целям в городе Газа и в центре сектора

В ночь на 12 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по сообщениям из Газы, интенсивность боевых действий высокая, особенно в городе Газа и в Нусейрате.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юго-западе города Газа; вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части города Газа; источники в Газе сообщали про сильные взрывы на западе города Газа в районах Аль-Катиба и кольцевой развязки Аль-Амин Мухаммад; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Таль аль-Хауа, юго-западней города Газа; силы ЦАХАЛа взорвали несколько зданий в районе Таль аль-Хауа, юго-западней города Газа.

В центре сектора: самолеты ЦАХАЛа наносили удары по целям к северу от Нусейрата; в результате удара по дому в Нусейрате были ранены несколько человек, они доставлены в больницу "Аль-Ауда"; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере, западе и востоке Нусейрата, а также в районе Аль-Муграка; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Мустафа в северной части Нусейрата, не менее трех убитых

На юге сектора: заявлено про восемь погибших в результате действий израильской армии в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 12 июля.