В бою на севере Израиля погиб старшина резерва Валерий Чефонов

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на севере Израиля погиб старшина резерва Валерий Чефонов, 33 года, из Нетании, служивший в 9308-м транспортном батальоне 228-й бригады "Алон".

Похороны Валерия Чефонова состоятся сегодня, 12 июля, в 11:00, на кладбище в Нетании.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 326 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 682 военнослужащих ЦАХАЛа.