Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 12 июля: операции в Туль-Кареме, около Шхема и Хеврона
время публикации: 12 июля 2024 г., 07:13 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 07:17
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 июля действовали в районе Данаба, на востоке Туль-Карема; в Бурке, к северу от Шхема; в Байт-Уммаре, к северу от Хеврона.
Происходили столкновения.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 июля.
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