Проблемы "не заведующего детсадом": Бен-Гвир, Галант и сделка. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Коалиция (зачастую и оппозиция, но коалиция чаще) – это брак по расчету. Там нет любви, есть только сухой поиск личного выигрыша. Нередко те, кто оказались под одной коалиционной крышей, не испытывают и капли уважения друг к другу, но продолжают сотрудничать, трезво отдавая себе отчет в выгоде, которую могут извлечь. Однако в какой-то момент выгода становится все менее значительна, а взаимное раздражение начинает нарастать. Постепенно – иногда быстро, а иногда не очень – брак распадается, и стороны отправляются на избирательные участки, чтобы сформировать новую коалицию, то есть заключить новый брак по расчету.

Нынешняя коалиция еще не распалась, однако степень взаимного раздражения, прорвавшегося на этой неделе, показала, что процесс уже начался. Он может занять время, ибо стороны понимают, что следующий брачный союз, то есть коалицию, будут формировать, судя по всему, не они.

Бен-Гвир, ШАС и заведующий детсадом

ШАС предпринял на этой неделе очередную попытку провести нашумевший "законопроект о раввинах" в его "смягченном" виде: в новом варианте предусмотрено формирование сложного механизма финансирования, освобождающего от расходов местные органы власти.

Суть самого закона не столь важна, ибо ему не суждено (пока что) быть утвержденным. Так решил Итамар Бен-Гвир.

Мотивы главы "Оцма Иегудит" просты и понятны: он хочет добиваться места в узком кабинете военных действий. Именно добиваться, так как борьба за это место неизмеримо важнее для Итамара Бен-Гвира нежели само место в нем. Бен-Гвир, как и каждый в Израиле и в мире, понимает, что даже если заветное место ему будет предоставлено, это не приведет к тому, что правительство Израиля возьмет на вооружение тактику и стратегию "Оцма Иегудит". Но тогда Итамар Бен-Гвир не сможет винить никого. Ответственность ляжет на него, как легла на него до войны ответственность за разгул преступности в арабском секторе. А оставаясь за дверью той комнаты, где принимаются решения, Бен-Гвир, ведя вечную войну за свои полномочия, по сути сражается за мандаты.

Во втором он преуспевает значительно больше и почти не стесняется в выборе средств. На этой неделе он сделал еще полтора шага. Сначала из-за неготовности "Оцма Иегудит" был снят с повестки дня "законопроект о раввинах", а затем Бен-Гвир расширил масштаб акций протеста, заявив, что "продолжит создавать помехи работе коалиции до тех пор, пока требование о введении его в состав узкого кабинета не будет удовлетворено. Впрочем, он тут же добавил, что не намерен помогать оппозиции утверждать инициируемые ею законопроекты. Министр национальной безопасности раскачивает коалиционную лодку, делая все, чтобы его не смогли обвинить в тот день, когда она перевернется.

Сами по себе обиды Бен-Гвира, его недовольство и акции протеста не слишком заботят премьер-министра и его окружение. Однако в команде Нетаниягу опасаются того, что процесс выходит из-под контроля и становится лавинообразным. На этой неделе впервые резкие интонации в адрес главы правительства прозвучали из уст главы ШАС Арье Дери. В беседах с приближенными Дери выступил резкими нападками на Нетаниягу. "Нет смысла встречаться с ним и что-либо обсуждать. Мы ничего от него не получаем и не видим", – заявил Дери. Не исключено, что это стало своего рода предупредительным сигналом для премьера. Вскоре ШАС официально объявила об отзыве закона и о возобновлении голосования с коалицией.

"Оцма Иегудит" усиливается за счет обострения разногласий, ШАС – за счет лояльности и проявления ответственности. Вряд ли в обозримом будущем мы увидим ШАС, обваливающей правительство "Ликуда" и Нетаниягу.

В целом же харедим демонстрируют раздражение неспособностью Нетаниягу навести порядок в коалиции. На этой неделе "Агудат Исраэль" вновь потребовала от премьер-министра утвердить закон о призыве до окончания летней сессии Кнессета. В партии ашкеназских ультраортодоксов все громче звучат голоса с требованием покинуть правительство Биньямина Нетаниягу, если закон не будет утвержден в ближайшие две недели. Всем очевидно, что законопроект, находящийся на стадии предварительного обсуждения в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, так быстро утвержден быть не может, а в той форме, в которой этого хотят ультраортодоксы, не будет утвержден скорее всего вовсе – из-за возражений в "Ликуде". Смирятся ли с этим в "Яадут а-Тора", пока неясно. Если бы политика была исключительно рациональным ремеслом, то ответ скорее всего был бы "да", так как альтернатива в виде выборов ничего хорошего харедим не сулит. Однако очень часто политики игнорируют рациональное. Партии разваливали коалиции, когда это не только не соответствовало, но и полностью противоречило их интересам.

В любом случае картина прояснится до 28 июля, до завершения летней сессии.

Биньямин Нетаниягу взирает на происходящее, не имея рычагов для эффективного влияния на ситуацию. Премьер не может вынудить Бен-Гвира поддерживать законопроект, который важен партии ШАС, он не может вынудить ультраортодоксов поддерживать призыв учащихся йешив, не может заставить Йоава Галанта и Юлия Эдельштейна проводить законопроект, который освободит учащихся йешив от службы. "Я не заведующий детсадом", – сказал он в беседе с приближенными. Коалиция действительно все более напоминает детсад, причем плохо управляемый.

Галант – out, Саар – in? Попытки выровнять лодку

Опытный политик Нетаниягу понимает, что распад коалиции – процесс односторонний, имеющий всегда одну финальную точку: выборы. Поэтому уже сейчас, не дожидаясь пока какой-нибудь камень выпадет из коалиционной стены, он ищет альтернативы. На этой неделе вновь зазвучало имя главы "Ямин Мамлахти" Гидеона Саара. По сообщению "Кан", Нетаниягу обсуждал с приближенными возможности привлечения Саара в коалицию. По всеобщему мнению, есть только один пост, который может быть достаточно привлекательным для Саара: пост министра обороны.

С точки зрения премьер-министра, смещение Галанта с поста главы оборонного ведомства и назначение туда Саара может иметь двойной смысл. Его отношения с Галантом давно зашли в тупик, и собственно так и не восстановились после неудачной попытки Нетаниягу уволить министра обороны весной 2023 года. Напряженность между ними выросла еще более после серии заявлений Галанта, сделавших его, по мнению Нетаниягу и многих других в "Ликуде", представителем генерального штаба в правительстве.

О напряженности в отношениях между военным и политическим руководством хорошо известно. Разумеется отношениям Нетаниягу и Галанта не добавило теплоты требование министра обороны утвердить закон о призыве, опирающийся на широкую поддержку в обществе. В другой ситуации всего этого было бы достаточно для того, чтобы сменить министра обороны. Но во время войны это сделать крайне сложно, тем более, что Галант – справедливо или нет – стал своего рода неофициальной альтернативой в том числе в глазах тех, кто почти каждый день митингует на улицах против правительства. Увольнение Галанта сейчас может привести к новой вспышке бурных демонстраций протеста.

Биньямин Нетаниягу не может уволить Йоава Галанта просто так, но присоединение к коалиции Гидеона Саара могло бы изменить общественный резонанс и немного понизить градус возмущения. Премьер колеблется – тем более, что неясна до конца позиция самого Саара.

Глава "Ямин Мамлахти" неоднократно, в том числе в интервью Newsru.co.il, говорил о том, что не вернется в правительство Нетаниягу. Более того, именно он инициировал процесс создания право-либерального блока, о котором так много говорится сегодня. Вместе с тем, Саар все время поддерживал отношения с депутатами и активистами в "Ликуде", не закрывая или даже прокладывая себе "тропинку домой". В новом праволиберальном блоке у него нет шансов быть лидером, там, судя по всему, борьба за лидерство развернется между Авигдором Либерманом и Нафтали Беннетом. Быть в таком союзе третьей, а то и четвертой фигурой, сомнительная честь, и Саар не хочет закрывать для себя двери в "Ликуд". Пост министра обороны, имидж человека, который переступил через личные счеты ради того, чтобы повлиять на ход войны, которая заканчивается в Газе и возможно только начинается в Ливане, может быть не менее привлекательным. Саар, возможно, готовится еще к двум событиям: праймериз в "Ликуде", если партии не удастся сформировать коалицию после следующих выборов. Помимо этого, многие считают, что новый праволиберальный блок либо не будет создан вовсе из-за борьбы эго людей, формирующих его, либо по той же причине будет очень недолговечным. "Ликуд" же, хоть и находится в самом глубоком с 2006 года кризисе, остается стабильно функционирующей партией, в которой не исключено, что в ближайшее время освободится пост председателя. Саар, судя по всему, еще не решил, в каком направлении ему двигаться, однако его ответ на публикацию "Кан" ("никакого конкретного предложения не поступало, сейчас самое главное – ситуация на войне") говорит о том, что бывший министр юстиции не закрывает для себя никакие возможности.

Ципи Ливни и Яир Голан: союз левых силовиков

На этой неделе телеканал "Кешет" сообщил, что глава партии "А-Демократим" Яир Голан намерен предложить второе место в своем списке бывшему министру многих министерств и депутату от многих партий Ципи Ливни. Голан хоть и не стал вдаваться в вопрос, какое место намерен предложить Ливни, но саму информацию не опроверг и подчеркнул, что "решение в ее руках".

Ливни как нельзя лучше подходит формирующейся партии Яира Голана. Политик, постепенно переместившаяся с правого фланга на левый, имеющая за плечами опыт работы в силовых структурах, последовательно выступавшая в последние годы своей политической деятельности с резкими заявлениями в адрес Биньямина Нетаниягу и его союзников, регулярный участник демонстраций на улице Каплан – все это полностью соответствует имиджу и ДНК новой левой партии. В то же время, если Голан стремится получить хотя бы какое-то число голосов избирателей-центристов, Ливни вряд ли будет для них магнитом. Ее позиция последних лет и тон высказываний не особо привлекательны для тех, кто не находится на левом краю политической шкалы Израиля.

Интенсивность политической жизни в Израиле повышается с каждой неделей. В политической системе по-прежнему убеждены в том, что наиболее вероятным поводом к досрочным выборам может стать сделка Израиля и ХАМАСа. В случае ее подписания даже в период парламентских каникул коалиция, скорее всего, распадется немедленно. Со всеми остальными разногласиями коалиция, скорее всего, могла бы справиться до возвращения с каникул в конце октября.

Переговоры по сделке продолжаются.