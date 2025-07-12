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Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Дуния аль-Амарин из поселка Сегев-Шалом

Розыск
время публикации: 12 июля 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 13:43
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Дуния аль-Амарин из поселка Сегев-Шалом
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поисках пропавшей Дунии аль-Амарин, 15 лет, из бедуинского поселка Сегев Шалом.

В последний раз девочку видели сегодня утром в квартале 7 Сегев-Шалома, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Жизнь девочки может быть в опасности.

Описание: рост 1.50, среднее телосложение, длинные черные волосы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о её местонахождении, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6449181.

Израиль
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