За 48 часов силы ЦАХАЛа атаковали около 250 террористических объектов по всему сектору Газы

За последние 48 часов силы ЦАХАЛа атаковали около 250 террористических объектов по всему сектору Газы. Среди атакованных целей: террористы, заминированные здания, склады оружия, огневые и снайперские позиции, подземные туннели и другая террористическая инфраструктура.

Силы ЦАХАЛа из дивизий 98, 36, 162, 143 и 99 продолжают действовать под руководством военной разведки (АМАН) и службы общей безопасности (ШАБАК) против террористических организаций по всему сектору Газы.

Силы 98-й дивизии действуют в районах Шуджаийя и Зайтун в городе Газа. За последние 48 часов ими были уничтожены взрывные устройства и наблюдательные пункты ХАМАСа и "Исламского джихада", которые использовались для нападений на израильских военных. Кроме того, ВВС ликвидировали десятки террористов, действовавших в этом районе.

Силы 162-й дивизии за последние сутки также неоднократно атаковали террористические объекты и ликвидировали террористов. Бойцы 401-й бригады обнаружили двух террористов ХАМАСа; после чего они были уничтожены посредством беспилотника.

Бойцы бригады "Гивати" действовали на севере сектора Газы в районе Байт-Хануна. В рамках оперативной деятельности они ликвидировали террористов и уничтожали террористические объекты, оружие и подземные туннели.