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Израиль

На 431-й трассе полицейский тяжело ранил водителя, жителя бедуинской деревни

Полиция
время публикации: 12 июля 2025 г., 01:17 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 05:23
На 431-й трассе полицейский тяжело ранил водителя, жителя бедуинской деревни
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 12 июля на 431-й трассе недалеко от Ришон ле-Циона полицейский применил огнестрельное оружие для того, чтобы остановить подозрительный автомобиль, за рулем которого находился житель одной из бедуинских деревень.

Как сообщает полиция, огонь был открыт с целью предотвращения попытки наезда на сотрудника полиции.

Водитель был тяжело ранен. Он доставлен в больницу.

Израиль
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