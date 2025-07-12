На 431-й трассе полицейский тяжело ранил водителя, жителя бедуинской деревни

В ночь на 12 июля на 431-й трассе недалеко от Ришон ле-Циона полицейский применил огнестрельное оружие для того, чтобы остановить подозрительный автомобиль, за рулем которого находился житель одной из бедуинских деревень.

Как сообщает полиция, огонь был открыт с целью предотвращения попытки наезда на сотрудника полиции.

Водитель был тяжело ранен. Он доставлен в больницу.