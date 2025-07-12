Семья палестинца-гражданина США, погибшего в Самарии, призвала Госдеп США расследовать инцидент

Семья Саифа ад-Дина Муслата, палестинца-гражданина США, погибшего 11 июля в районе деревни Синджиль, к северу от Рамаллы, в ходе столкновении с израильтянами, призвала Госдепартамент США расследовать инцидент.

Семья заявила: "Это кошмар, несправедливость, которую не должна переживать ни одна семья. Мы требуем, чтобы тот, кто его убил, понес ответственность. Его жестоко избили до смерти, когда он защищал землю своей семьи от поселенцев, которые пытались ее украсть".

ЦАХАЛ сообщил, что информация о погибшем палестинце-гражданине США и нескольких раненых в результате столкновения поступила в службы безопасности, инцидент расследуют ШАБАК и полиция Израиля.

Напомним, в районе деревни Синджиль арабские камнеметатели легко ранили двух израильских граждан.

Вскоре после этого между палестинцами и израильтянами произошло столкновение, в ходе которого был причинен ущерб имуществу палестинцев; оппоненты швыряли камни и применяли насилие. Силы ЦАХАЛа, полиция и бойцы пограничной полиции прибыли на место происшествия и использовали средства для разгона демонстраций.

Палестинская сторона сообщила о погибшем палестинце и нескольких раненых в результате столкновения. Также сообщалось о том, что погибший являлся гражданином США.