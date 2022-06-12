Продлено содержание под стражей жителей Рахата, причастных к гибели добровольца полиции

Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил до 16 июня срок содержания под стражей 30-летнего Рани Камалата – жителя Рахата, который находился за рулем автомобиля, насмерть сбившего 46-летнего добровольца полиции Амихая Кармели. Ему, по всей видимости, будет предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве.

Содержание под стражей четверых пассажиров автомобиля (все являются жителями Рахата) продлено до 14 июня. Они могут быть обвинены в соучастии в преступлении, в непредотвращении преступления или в попытке помешать следствию.

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Следствием было установлено, что водитель и пассажиры были нетрезвы. Сначала в Ришон ле-Ционе он врезался в автомобиль такси, после чего уехал с места происшествия и направился по шоссе 412 в сторону Бейт-Дагана, где, по версии следствия, преднамеренно врезался во временный блокпост полиции, рассчитывая скрыться. Действия водителя привели к гибели добровольца полиции, двое других добровольцев, Аркадий Михальчук и Геннадий Шнитман, получили легкие травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу "Асаф а-Рофе", после оказания необходимой медицинской помощи они были выписаны из больницы.

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У погибшего Амихая Кармели остались жена и двое детей. Как сообщает пресс-служба полиции, прапорщик Амихай Кармели более 15 лет состоял в рядах полицейских волонтеров и за время своих дежурств спас немало жизней. Особо важной он считал смену в ночь с пятницы на субботу, когда много молодых людей садятся за руль в нетрезвом состоянии. В полиции отмечают, что Амихай был внуком офицера полиции Моше Кармели, погибшего в 1973 году в Йом Кипур: террорист бросил в него гранату в городе Газа.