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    В Израиле

    Политический кризис: Беннет пытается выиграть время, нарушители дисциплины отказываются уходить из Кнессета

    время публикации: | последнее обновление:
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    Политический кризис: Беннет пытается выиграть время, нарушители дисциплины отказываются уходить из Кнессета
    Photo by Yonatan Sindel/Flash90

    В воскресенье, 12 июня, состоится повторная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и депутата Нира Орбаха. Эта встреча станет продолжением беседы, состоявшейся между ними поздно вечером 9 июня.

    В ходе встреч с Орбахом премьер-министр Нафтали Беннет пытается убедить депутата воздержаться от публичного объявления о выходе из коалиции. В политических кругах убеждены, что Орбах уже принял это решение, и переговоры сейчас идут о моменте реализации этого решения. Орбах обещал Беннету не "преподносить ему сюрпризов" подобных тому, что преподнесла Идит Сильман.

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    На данном этапе Орбах прервал переговоры, которые вел с "Ликудом". В окружении Биньямина Нетаниягу обвиняют депутата от "Ямины" в том, что он тянет время. "Тот, кто рассчитывает на Орбаха в качестве 61-го голоса за роспуск Кнессета, будет разочарован", - заявляют в "Ликуде". Не менее острая критика в адрес колеблющегося депутата звучит в коалиции. "Если он хочет уходить, пусть уходит. Пока что он играет в игры, цель которых - лишь сохранить свое место и обеспечить себе зарплату", - заявляют в коалиции.

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    Главной целью Нафтали Беннета является не допустить роспуска Кнессета в ближайшие десять дней. Согласно закону, с момента роспуска Кнессета до выборов должно пройти не менее 90 дней. Если Кнессет не будет распущен до 24 июня, это будет означать, что выборы нельзя провести до осенних праздников (Рош а-Шана наступает 25 сентября), а значит выборы в Кнессет 25-го созыва могут состояться не ранее ноября. Это даст Беннету и коалиции дополнительное время для попыток стабилизировать ситуацию.

    На этом фоне, судя по всему, будет отложено повторное голосование по законопроекту о продлении действия израильских законов в Иудее и Самарии. В настоящий момент у коалиции, как и на прошлой неделе, все еще нет большинства. Депутат Мазен Ранаем (РААМ) уже заявил, что проголосует против. Аналогичное заявление сделала Райда Ринауи Зуаби (МЕРЕЦ). В отсутствие большинства коалиция, судя по всему, не станет выносить этот законопроект на голосование.

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    Одновременно продолжаются попытки убедить Ранаема и Ринауи Зуаби покинуть Кнессет. В минувшие выходные сообщалось, что в РААМ предлагали Ранаему выплачивать ему зарплату депутата в обмен на согласие уволиться из парламента. Как сообщал телеканал "Кешет", переговоры с Ранаемом были близки к успеху, однако в последний момент депутат отказался от уже почти достигнутых договоренностей.

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    Депутат Ринауи Зуаби также вела переговоры с коалицией, однако в минувшие выходные заявила, что не намерена подавать в отставку из Кнессета. В МЕРЕЦ взвешивают возможность начать процесс объявления ее перебежчицей, и таким образом вынудить покинуть Кнессет.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Июня 2022
    Беннет, Саар и обещания Нетаниягу. Итоги политической недели
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