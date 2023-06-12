Адвокат Нетаниягу указал на неточности в показаниях Лапида. Глава "Еш Атид": "Лгуны считают всех вокруг лгунами"

В окружном суде Иерусалима дает показания глава парламентской оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, выступающий в роли свидетеля по "делу 1000".

После короткого допроса представителем прокуратуры право задавать вопросы было передано адвокату Амиту Хададу, представляющему Биньямина Нетаниягу. Лапид подтвердил, что обращение бизнесмена Арнона Милчена с просьбой продлить срок освобождения израильтян, возвращающихся из-за границы, от налогов на доходы за рубежом, не носило личного характера. "Милчен не говорил о своем благе, он говорил об интересах государства", – ответил Лапид.

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Адвокат обратил внимание суда на противоречие между показаниями Лапида в полиции и показаниями в зале суда по поводу мест, где Нетаниягу беседовал с ним о деле Милчена. Лапид ответил, что ему с самого начала весь этот вопрос казался второстепенным. "Когда для вас что-то второстепенно, вы не запоминаете детали", – добавил он.

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Адвокат Амит Хадад напомнил Лапиду, что это не первый в его жизни случай "отклонения от правды" и напомнил отрывок из его книги, где глава "Еш Атид" рассказывал о якобы попадании дымовой шашки в транспортное средство, в котором он находился, въезжая в Ливан. В прошлом публиковались утверждения о том, что это не соответствует действительности. "Я не собираюсь играть в эти игры и оказывать интересантам, имеющим автоматы с ядом, распространять подлые слухи. Проблема лгунов в том, что они считают всех вокруг лгунами", – ответил Лапид.

Прокуратура попытается при помощи свидетельств Яира Лапида обосновать один из эпизодов, инкриминируемых Биньямину Нетаниягу. Согласно этому эпизоду, премьер-министр обращался к своему министру финансов, Яиру Лапиду, с предложением утвердить подзаконный акт, который позволит продлить период освобождения израильтян, возвращающихся в страну, от уплаты налогов на прибыль за рубежом и от обязанности сообщать в Налоговое управление о доходах за рубежом.

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Согласно тексту обвинительного заключения, бизнесмен Арнон Милчен обращался к Яиру Лапиду, с которым находился в приятельских отношениях, и попросил его провести распоряжение, которое позволит главе минфина принимать персональные решения, продлевающие на десять лет налоговые льготы тому или иному израильтянину, вернувшемуся в страну. Лапид провел консультации с представителями профессиональных структур и дал Милчену отрицательный ответ.

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После этого Милчен обратился к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и попросил его вмешаться в этот вопрос. В обвинительном заключении говорится о том, что Нетаниягу дважды беседовал с Лапидом, однако они не пришли к договоренности.

По мнению обвинения, получение подарков с одной стороны и вмешательство в пользу того, кто эти подарки дарит, образует состав преступления.

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Адвокаты Нетаниягу, со своей стороны, попытаются доказать наличие отношений между Лапидом и Милченом, которые схожи с теми, что поддерживал с бизнесменом премьер-министр.