ХАМАС называет "позитивным" ответ на предложение о сделке, который в Израиле расценивают как отказ

Член политбюро террористической организации ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что переданный Катару и Египту официальный ответ на предложение Израиля о "сделке" был "ответственным, серьезным и позитивным". По словам ар-Ришка, этот ответ "открывает широкий путь" для достижения соглашения, передает агентство Reuters.

Другой представитель ХАМАСа, пожелавший остаться неизвестным, сообщил агентству Reuters, что ответ подтвердил позицию "Исламского движения сопротивления" о том, что прекращение огня должно привести к окончанию боевых действий в секторе Газы, выводу израильских войск, восстановлению Газы и освобождению палестинских заключенных. "Мы подтвердили нашу прежнюю позицию... Сейчас мяч находится на израильской площадке", – заявил этот представитель ХАМАСа.

В свою очередь США заявили, что Израиль принял их предложение. В Иерусалиме это не подтверждают.

Вечером 11 июня источник в Иерусалиме подтвердил, что посредники передали Израилю ответ ХАМАСа на предложение о сделке, которое было озвучено президентом США Джо Байденом. Сайт Ynet писал: высокопоставленный источник в Иерусалиме считает, что ответ ХАМАСа может расцениваться как отказ от сделки. "Это выглядит как отказ. ХАМАС внес правки во все существенные пункты соглашения. Президент Байден говорил о том, что предложение о сделке необходимо принять и реализовывать в том виде, в котором оно передано", – цитирует Ynet своего собеседника.

Новостные службы телеканалов "Кешет-12", "Решет-13", медиакорпорации "Кан" передали со ссылкой на источник в группе израильских переговорщиков, что ХАМАС отверг предложение.

После передачи ответа посредникам ХАМАС и "Исламский джихад" опубликовали совместное заявление: "В нашем ответе во главу угла ставятся интересы палестинского народа и необходимость полностью остановить непрекращающуюся агрессию в отношении сектора Газы. Палестинская делегация выразила готовность к позитивным действиям по достижению соглашения, которое приведет к окончанию войны против нашего народа".

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передал, что ответ, переданный ХАМАСом, содержит поправки к израильскому предложению, большая часть из которых касается прекращения боевых действий, вывода израильских войск из сектора Газы, включая Филадельфийский коридор и КПП "Рафах".

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" перечислил несколько пунктов, по которым существуют серьезные разногласия между ХАМАСом и Израилем: ХАМАС настаивает на полном выводе ЦАХАЛа из сектора Газы, Израиль готов покинуть только жилые районы; ХАМАС требует полного прекращения огня, Израиль говорит о временном режиме прекращения огня; ХАМАС говорит о необходимости возвращения всех перемещенных лиц в их дома в северной части сектора, Израиль соглашается на возвращение детей, женщин и мужчин старше 50 лет.