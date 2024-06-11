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Израиль

ХАМАС передал посредникам официальный ответ на предложение Израиля

время публикации: 11 июня 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 21:45
Axios: ХАМАС передал посредникам официальный ответ на предложение Израиля
AP Photo/Leo Correa

Барак Равид, корреспондент издания Axios, в своем Х-блоге сообщил, что ХАМАС передал посредникам, Катару и Египту, официальный ответ на предложение Израиля о сделке, включающей освобождение заложников.

Барак Равид пишет, что это информация была подтверждена двумя источниками, знакомыми с содержанием переговоров.

Никаких других подробностей Барак Равид не сообщает.

ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили совместное заявление, в котором сообщили о передаче своего ответа посредникам во время встречи с премьер-министром Катара шейхом Мухаммадом бин Абдул-Рахман аль-Тани.

"В ответе во главу угла ставятся интересы палестинского народа и необходимость полностью остановить непрекращающуюся агрессию в отношении сектора Газы. Палестинская делегация выразила готовность к позитивным действиям по достижению соглашения, которое приведет к окончанию войны против нашего народа", – говорится в заявлении.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передал, что ответ, переданный ХАМАСом, содержит поправки к израильскому предложению, большая часть из которых касается прекращения боевых действий, вывода израильских войск из сектора Газы, включая Филадельфийский коридор и КПП "Рафах".

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