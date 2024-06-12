ЦАХАЛ сообщил, что покончивший с собой Элиран Мизрахи будет похоронен на военном кладбище

Представители ЦАХАЛа уведомили родных резервиста Элирана Мизрахи, покончившего с собой за несколько дней до возвращения в сектор Газы, что он будет признан павшим воином ЦАХАЛа и будет похоронен на военном кладбище.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что это решение было принято после серии консультаций, проведенных министром обороны и начальником Генштаба, и проверки всех обстоятельств, предшествовавших самоубийству резервиста.

40-летний Мизрахи, проведя 78 дней в секторе Газы в качестве водителя тяжелого бульдозера D-9, страдал от посттравматического синдрома. После выхода его части из Газы он обратился в министерство обороны за помощью в связи с ПТСР, но комиссию для определения степени инвалидности так и не назначили, а Элиран тем временем вновь был призван на резервистскую службу. В прошлую пятницу, 7 июня, за два дня до возвращения в Рафиах, Элиран Мизрахи покончил с собой.

После смерти резервиста министерство обороны возражало против того, чтобы он был похоронен на военном кладбище, поскольку в момент суицида он не находился на действительной военной службе. Родные Элирана Мизрахи обращались в БАГАЦ. СМИ цитировали слова адвоката, представлявшего семью резервиста: "хотя Элиран Мизрахи находился дома, его душа оставалась в Газе".