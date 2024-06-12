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ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали более 30 целей в секторе Газы. Видео

время публикации: 12 июня 2024 г., 11:30 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 11:30
ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали более 30 целей в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора. ЦАХАЛ наносит удары по целям и на севере сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки бойцы бригады "Гивати" несколько групп террористов. Бойцы бригады "Нахаль" уничтожили ряд зданий, в которых было найдено оружие. Бойцы 401-й бригады ликвидировали несколько групп боевиков, нашли оружие и амуницию.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Ударом с воздуха были уничтожены группа боевиков и склад оружия.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 30 целей – здания военного назначения, склады вооружений, стартовые площадки, наблюдательные пункты, группы боевиков и др.

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