ЦАХАЛ о массированном обстреле из Ливана: около 90 ракет перелетели через границу за минуты
время публикации: 12 июня 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 09:54
ЦАХАЛ сообщает, что около 9 утра в течение нескольких минут было зафиксировано, что около 90 ракет, выпущенных из Ливана, перелетели через границу.
Некоторые ракеты были перехвачены системой ПРО. Зафиксировано несколько падений ракет, в результате которых возникли пожары.
Сведений о пострадавших нет.
Ливанские источники: вскоре после массированного обстрела израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по целям в районах Блиды и Айтаруна, на юге Ливана.