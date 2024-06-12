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Израиль

ЦАХАЛ о массированном обстреле из Ливана: около 90 ракет перелетели через границу за минуты

время публикации: 12 июня 2024 г., 09:43 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 09:54
ЦАХАЛ о массированном обстреле из Ливана: около 90 ракет перелетели через границу за минуты
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что около 9 утра в течение нескольких минут было зафиксировано, что около 90 ракет, выпущенных из Ливана, перелетели через границу.

Некоторые ракеты были перехвачены системой ПРО. Зафиксировано несколько падений ракет, в результате которых возникли пожары.

Сведений о пострадавших нет.

Ливанские источники: вскоре после массированного обстрела израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по целям в районах Блиды и Айтаруна, на юге Ливана.

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