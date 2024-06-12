ЦАХАЛ о массированном обстреле из Ливана: около 90 ракет перелетели через границу за минуты

ЦАХАЛ сообщает, что около 9 утра в течение нескольких минут было зафиксировано, что около 90 ракет, выпущенных из Ливана, перелетели через границу.

Некоторые ракеты были перехвачены системой ПРО. Зафиксировано несколько падений ракет, в результате которых возникли пожары.

Сведений о пострадавших нет.

Ливанские источники: вскоре после массированного обстрела израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по целям в районах Блиды и Айтаруна, на юге Ливана.