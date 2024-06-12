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Израиль

Тревога в Галилее, включая Цфат и Тверию: массированный ракетный обстрел из Ливана

время публикации: 12 июня 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 09:37
Тревога в Галилее, включая Цфат и Тверию: массированный ракетный обстрел из Ливана
Michael Giladi/Flash90

В 8:59-09:01 утра 12 июня во многих поселках Верхней Галилеи и Центральной Галилеи была слышна тревога.

Сирены "Цева адом" были слышны также в городах Цфат и Тверия.

Подтверждены запуски около 100 ракет из Ливана.

Поступают сообщения о возникших пожарах и причиненном ущербе. Сведений о пострадавших нет.

Очевидно, речь идет о действиях "Хизбаллы" в рамках ответа на ликвидацию Талиба Сами Абдуллы.

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