Тревога в Галилее, включая Цфат и Тверию: массированный ракетный обстрел из Ливана

В 8:59-09:01 утра 12 июня во многих поселках Верхней Галилеи и Центральной Галилеи была слышна тревога.

Сирены "Цева адом" были слышны также в городах Цфат и Тверия.

Подтверждены запуски около 100 ракет из Ливана.

Поступают сообщения о возникших пожарах и причиненном ущербе. Сведений о пострадавших нет.

Очевидно, речь идет о действиях "Хизбаллы" в рамках ответа на ликвидацию Талиба Сами Абдуллы.