Тревога в Галилее, включая Цфат и Тверию: массированный ракетный обстрел из Ливана
время публикации: 12 июня 2024 г., 08:59 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 09:37
В 8:59-09:01 утра 12 июня во многих поселках Верхней Галилеи и Центральной Галилеи была слышна тревога.
Сирены "Цева адом" были слышны также в городах Цфат и Тверия.
Подтверждены запуски около 100 ракет из Ливана.
Поступают сообщения о возникших пожарах и причиненном ущербе. Сведений о пострадавших нет.
Очевидно, речь идет о действиях "Хизбаллы" в рамках ответа на ликвидацию Талиба Сами Абдуллы.
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