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Израиль

В населенных пунктах Мером а-Галиль из-за обстрелов отменены занятия

время публикации: 12 июня 2024 г., 23:20 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 23:23
В населенных пунктах Мером а-Галиль из-за обстрелов отменены занятия
Flash90

Региональный совет Мером а-Галиль сообщил, что в связи с ракетными обстрелами из Ливана в четверг, 13 июня, в части населенных пунктов не будут работать учебные заведения. Это решение было согласовано с армией.

Не будет занятий в населенных пунктах Сафсуфа, Ор а-Гануз, Бар Йохай, Мером. При этом принято решение, что выпускные экзамены по ТАНАХу состоятся в соответствии с расписанием.

Глава регионального совета Амит Софер заявил, что во время Шавуота атмосфера праздника сменилась страхом и тревогой. "Почти половина ракет, запущенных врагом в сторону Израиля, были нацелены на Мером а-Галиль, во многих местах они вызывали пожары. Мы поддерживаем контакты с ЦАХАЛом и верим, что он знает, как устранить угрозу для существования нашего севера".

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