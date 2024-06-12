Родители Андрея Козлова рассказали, что им известно от сына об условиях содержания в плену ХАМАСа

Евгения и Михаил, родители Андрея Козлова, освобожденного из плена ХАМАСа в ходе специальной операции ЦАХАЛа, рассказали 11-му телеканалу о том, что услышали от сына об условиях содержания в плену.

Евгения Козлова предупредила, что с ее сыном в плену происходили "такие вещи, о которых она никогда не расскажет", при этом отметив, что, Андрей, Альмог и Шломи, видимо, содержались в лучших условиях, чем остальные заложники. Во всяком случае, в этом убеждали похищенных, охранявшие их боевики.

Андрей рассказал родителям, что два месяца его держали со связанными руками. Сначала его руки были связаны за спиной, потом их связали спереди, и это он считал "подарком" и думал, что ему повезло.

Один из охранников, как рассказывал Андрей родителям, отличался особой жестокостью, и был психологически неуравновешен: он мог издеваться над пленными, а на следующий день говорить, как он их любит.

Андрей также рассказал родителям о том, что в плену существовала система "наказаний". Например, "провинившегося заложника" могли в жару накрыть с головой горой одеял, запрещая ему двигаться несколько часов.

Родители говорят, что Андрей и другие заложники подвергались постоянному психологическому давлению. Охранники говорили им, что власти Израиля не заинтересованы в освобождении заложников и предпочтут убить их, чтобы избавиться от проблем.

Михаил, отец Андрея, добавил, что психологический террор "все же работал": когда началась операция по спасению заложников и когда появились израильские военные, Андрей сперва не понял, будут ли их спасать или военные пришли, чтобы их убить.

Евгения и Михаил Козловы находились в России, когда их сын был освобожден из плена в ходе операции ЦАХАЛа. Они прилетели в Израиль на следующий день. На вопросы израильских журналистов они отвечали по-русски.

В беседе с журналистами также участвовала подруга Андрея Дженнифер Местер и его брат Дмитрий.