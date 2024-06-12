Биньямин Нетаниягу проводит оценку ситуации в области безопасности
время публикации: 12 июня 2024 г., 20:24 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 20:29
Вечером 12 июня канцелярия главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу проводит оценку ситуации в области безопасности в связи с эскалацией напряженности на северной границе.
Также говорится, что консультации у главы правительства также посвящены отрицательному ответу ХАМАСа, полученному на предложение о сделке, в рамках которой должны быть освобождены удерживаемые в секторе Газы израильтяне.
По данным Армии обороны Израиля, с утра 12 июня и до 18:00 из Ливана в сторону израильской территории были запущены более 200 ракет.