Вечером 12 июня канцелярия главы правительства сообщила, что Биньямин Нетаниягу проводит оценку ситуации в области безопасности в связи с эскалацией напряженности на северной границе.

Также говорится, что консультации у главы правительства также посвящены отрицательному ответу ХАМАСа, полученному на предложение о сделке, в рамках которой должны быть освобождены удерживаемые в секторе Газы израильтяне.

По данным Армии обороны Израиля, с утра 12 июня и до 18:00 из Ливана в сторону израильской территории были запущены более 200 ракет.