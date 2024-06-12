Полиция о стрельбе в Старом городе Иерусалима: версия теракта отметена

Полиция сообщила, что версия теракта (или попытки теракта) в Старом городе Иерусалима больше не рассматривается: к стрельбе привел конфликт между евреями и арабами.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что первые сообщения о стрельбе на улице Давид в Старом городе Иерусалима поступили в 17:45. На место происшествия были отправлены крупные силы полиции и криминалисты.

С места происшествия в больницы были доставлены четыре человека. Состояние одного из раненых тяжелое, другие пострадали легко. Все раненые являются жителями арабских кварталов Иерусалима.

По данным предварительного расследования, стрельбе предшествовал конфликт между евреями и арабами. Четверо молодых людей (двое солдат срочной службы и двое резервистов), находившихся в гражданской одежде, но имевших при себе оружие, вступили в конфликт с местными жителями. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой евреями было применено оружие. Согласно подозрениям, выстрелами был ранен как минимум один человек.

В сообщении пресс-службы отмечается, что один из военнослужащих утверждает, что он применил оружие, так как чувствовал, что его жизни угрожает опасность. Его версия проверяется.

Четверо участников инцидента доставлены в отделение полиции. В связи с тем, что в нем замешены военнослужащие, данные о нем будут переданы военной полиции.