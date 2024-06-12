Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 12 июня, температура повысится и будет немного выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Переменная облачность. Дымка на побережье Средиземного моря, местами туман на севере Негева.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 21-31, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 19-36, в Мицпе-Рамоне – 20-31, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-30, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-37, на Голанских высотах – 19-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В четверг ожидается значительное повышение температуры, будет жарко и солнечно. В пятницу-субботу – без существенных изменений.