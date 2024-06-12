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Израиль

Глава Пентагона поздравил Израиль с успешной операцией по освобождению заложников

время публикации: 12 июня 2024 г., 01:16 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 01:22
Ллойд Остин поздравил Израиль с успешной операцией по освобождению заложников
AP Photo/Susan Walsh

Вечером 11 июня состоялась телефонная беседа между министром обороны Израиля Йоавом Галантом с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По данным новостной службы "Кан", в ходе беседы Ллойд Остин поздравил Израиль с успешной операцией по освобождению четырех заложников, он также выразил удовлетворение по поводу согласия Израиля на сделку с ХАМАСом.

Остин и Галант обсудили ситуацию на северных границах Израиля и пути снижения напряженности.

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