Глава Пентагона поздравил Израиль с успешной операцией по освобождению заложников

Вечером 11 июня состоялась телефонная беседа между министром обороны Израиля Йоавом Галантом с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По данным новостной службы "Кан", в ходе беседы Ллойд Остин поздравил Израиль с успешной операцией по освобождению четырех заложников, он также выразил удовлетворение по поводу согласия Израиля на сделку с ХАМАСом.

Остин и Галант обсудили ситуацию на северных границах Израиля и пути снижения напряженности.