Глава Пентагона поздравил Израиль с успешной операцией по освобождению заложников
время публикации: 12 июня 2024 г., 01:16 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 01:22
Вечером 11 июня состоялась телефонная беседа между министром обороны Израиля Йоавом Галантом с главой Пентагона Ллойдом Остином.
По данным новостной службы "Кан", в ходе беседы Ллойд Остин поздравил Израиль с успешной операцией по освобождению четырех заложников, он также выразил удовлетворение по поводу согласия Израиля на сделку с ХАМАСом.
Остин и Галант обсудили ситуацию на северных границах Израиля и пути снижения напряженности.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2024