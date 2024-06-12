Стрельба в Старом городе Иерусалима. Комментарии полиции

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что крупные силы полиции находятся на улице Давид в Старом городе, где некоторое время назад прогремели выстрелы и были ранены несколько человек.

Полиция сообщает, что стрелял военнослужащий ЦАХАЛа вместе с еще несколькими гражданами в сторону мужчины, поведение которого им показалось угрожающим.

Военнослужащий утверждает, что у него пытались похитить оружие.

С места происшествия в больницы доставлены четыре человека: состояние одного из них тяжелое, другие ранены легко.

Обстоятельства происшествия расследуются. Проверяется версия теракта.

Отметим, что в арабских СМИ утверждается, что в Старом городе Иерусалима тяжело ранен владелец небольшой лавочки. Согласно этим источникам, стрельбе предшествовала стычка между арабами и евреями.