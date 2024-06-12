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Израиль

Стрельба в Старом городе Иерусалима. Комментарии полиции

время публикации: 12 июня 2024 г., 18:32 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 19:19
Стрельба в Старом городе Иерусалима. Комментарии полиции
Jamal Awad/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что крупные силы полиции находятся на улице Давид в Старом городе, где некоторое время назад прогремели выстрелы и были ранены несколько человек.

Полиция сообщает, что стрелял военнослужащий ЦАХАЛа вместе с еще несколькими гражданами в сторону мужчины, поведение которого им показалось угрожающим.

Военнослужащий утверждает, что у него пытались похитить оружие.

С места происшествия в больницы доставлены четыре человека: состояние одного из них тяжелое, другие ранены легко.

Обстоятельства происшествия расследуются. Проверяется версия теракта.

Отметим, что в арабских СМИ утверждается, что в Старом городе Иерусалима тяжело ранен владелец небольшой лавочки. Согласно этим источникам, стрельбе предшествовала стычка между арабами и евреями.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2024

Стрельба в Старом городе Иерусалима: ранены четыре человека, один из них в тяжелом состоянии