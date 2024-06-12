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Израиль

Над Цфатом и Рош-Пина сработали системы ПВО без сигналов тревоги

время публикации: 12 июня 2024 г., 19:37 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 19:37
Над Цфатом и Рош-Пина сработали системы ПВО без сигналов тревоги
Arie Leib Abrams/Flash90

Хотя последний сигнал тревоги на севере Израиля прозвучал около часа назад, ракетные обстрелы из Ливана продолжаются.

Жители Цфаа и Рош Пины сообщают о взрывах и публикуют в соцсетях фотографии перехвата ракет (или беспилотников) израильскими ПВО.

В результате этих обстрелов (или атак БПЛА) нет пострадавших и не был причинен материальный ущерб.

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