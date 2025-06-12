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Израиль

Мэрия Тель-Авива ищет специалистов для гуманного отлова диких петухов

Тель-Авив
Животные
время публикации: 12 июня 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 10:15
Мэрия Тель-Авива ищет ловцов для гуманного отлова диких петухов
Wikipedia. Photo: Francesco Veronesi

Мэрия Тель-Авива опубликовала обращение по поиску специалистов с целью сокращения резко выросшей популяции диких петухов, создающей проблему для жителей Яффо и кварталов а-Тиква и Эзра на юго-востоке Тель-Авива.

Речь идет не об обычных домашних курах и петухах, а о их диких предках – банкивских петухах Gallus gallus, известных также как красный дикий петух. Популяция петухов создает круглосуточный шум и проблемы санитарного характера.

Рост популяции обусловлен вышедшим из-под контроля их разведением жителями Яффо, а также оставление остатков пищи в общественном пространстве. Петухи, находившиеся в частной собственности, выпускаются на улицу или убегают, и начинают размножаться.

В мэрии подчеркивают, что принимают меры по усилению контроля за кормлением петухов, их отлову и перемещению в более подходящее место (например, реабилитационные фермы свободы в окрестностях города и в поселках в округе а-Шарон), однако из-за высоких темпов размножения текущих усилий уже недостаточно, что и обусловило публикацию обращения к специалистам.

Ветеринарное управление подчеркивает, что отлов будет проводиться гуманными средствами.

Израиль
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