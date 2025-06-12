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Израиль

GHF о нападении ХАМАСа на автобус в Газе: пять убитых, возможно сотрудники фонда взяты в заложники

Газа
ХАМАС
время публикации: 12 июня 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 08:26
GHF о нападении ХАМАСа на автобус в Газе: пять убитых, возможно сотрудники фонда взяты в заложники
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Американская гражданская организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) сообщила, что по меньшей мере пять ее сотрудников погибли и несколько были ранены в результате вооруженного нападения вечером 11 июня на автобус.

GHF обвиняет в нападении террористическую организацию ХАМАС.

В заявлении GHF сказано: "Приблизительно в 22 часа по времени Газы автобус, перевозивший более двух десятков членов команды GHF... подвергся жестокому нападению со стороны ХАМАСа... Мы всё еще выясняем факты, но то, что нам известно, ужасает: по меньшей мере пять человек погибли, многие пострадали, также есть опасения, что некоторые из членов нашей команды могли быть взяты в заложники".

По данным GHF, в автобусе, который следовал в один распределительных центров в районе к западу от Хан-Юниса, были более 20 человек – жители Газы, сотрудничающие с фондом с целью доставки гуманитарной помощи.

По состоянию на утро 12 июня, дополнительных сведений по данному инциденту нет.

ЦАХАЛ пока сообщение GHF не комментировал.

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