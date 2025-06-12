ЦАХАЛ: за сутки были нанесены десятки ударов по целям в Газе, уничтожены террористы

ЦАХАЛ продолжает действия в Газе в рамках военной операции "Колесницы Гидеона". За последние 24 часа израильские ВВС атаковали десятки целей по всему сектору: боевиков, сооружения военного назначения, наблюдательные и снайперские посты, склады оружия и другие объекты.

В частности, 11 июня двое бойцов из бригады "Кфир" были ранены в результате разрыва противотанковой ракеты. Стрелявшие боевики были выявлены: сначала танк обстрелял трех боевиков, затем еще по четырем боевикам был нанесен авиаудар.

Также 11 июня бойцы 401-й бригады заметили нескольких боевиков, перевозивших оружие. По ним был нанесен авиаудар, террористы уничтожены.

Бойцы 179-й бригады обнаружили и уничтожили тайник с оружием.