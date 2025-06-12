Сын погибшей женщины спрыгнул с крыши в Реховоте, он в критическом состоянии
время публикации: 12 июня 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 12:11
В Реховоте во время переговоров с полицией мужчина, находившийся на крыше четырехэтажного жилого дома, спрыгнул вниз и получил тяжелые травмы.
Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Каплан", сообщает пресс-служба полиции.
Ранее сообщалось, что в одном из домов в Реховоте была найдена мертвой 79-летняя женщина, а сын этой женщины забаррикадировался на крыше. Ведутся переговоры.
Расследование продолжается.