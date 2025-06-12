Сын погибшей женщины спрыгнул с крыши в Реховоте, он в критическом состоянии

В Реховоте во время переговоров с полицией мужчина, находившийся на крыше четырехэтажного жилого дома, спрыгнул вниз и получил тяжелые травмы.

Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу "Каплан", сообщает пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что в одном из домов в Реховоте была найдена мертвой 79-летняя женщина, а сын этой женщины забаррикадировался на крыше. Ведутся переговоры.

Расследование продолжается.