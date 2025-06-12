На западе Газы был атакован объект ХАМАСа, где производили оружие

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о нанесении удара по цели на западе города Газа, в районе Шати – было атаковано здание, в котором производилось оружие для ХАМАСа.

"Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданским лицам, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", – заявляет ЦАХАЛ.