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Израиль

На западе Газы был атакован объект ХАМАСа, где производили оружие

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 12 июня 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 14:57
На западе Газы был атакован объект ХАМАСа, где производили оружие
Abed Rahim Khatib/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о нанесении удара по цели на западе города Газа, в районе Шати – было атаковано здание, в котором производилось оружие для ХАМАСа.

"Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданским лицам, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", – заявляет ЦАХАЛ.

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