Президент Аргентины Хавьер Милей вложил записку в Стену Плача

Президент Аргентины Хавьер Милей второй раз за свой визит в Израиль посетил Стену Плача в Иерусалиме. На этот раз его сопровождал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Пресс-служба главы правительства сообщила, что Нетаниягу и Милей вложили записку в Стену Плача, а затем вместе с раввином Стены Плача и послом Аргентины помолились о возвращении заложников.

Ранее в Иерусалиме состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании с участием Нетаниягу и Милея.