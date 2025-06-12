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Израиль

Президент Аргентины Хавьер Милей вложил записку в Стену Плача

Иерусалим
Аргентина
Стена Плача
время публикации: 12 июня 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 22:00
Президент Аргентины Хавьер Милей вложил записку в Стену Плача
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Президент Аргентины Хавьер Милей второй раз за свой визит в Израиль посетил Стену Плача в Иерусалиме. На этот раз его сопровождал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Пресс-служба главы правительства сообщила, что Нетаниягу и Милей вложили записку в Стену Плача, а затем вместе с раввином Стены Плача и послом Аргентины помолились о возвращении заложников.

Ранее в Иерусалиме состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании с участием Нетаниягу и Милея.

Израиль
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Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж