Президент Аргентины Хавьер Милей вложил записку в Стену Плача
время публикации: 12 июня 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 22:00
Президент Аргентины Хавьер Милей второй раз за свой визит в Израиль посетил Стену Плача в Иерусалиме. На этот раз его сопровождал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.
Пресс-служба главы правительства сообщила, что Нетаниягу и Милей вложили записку в Стену Плача, а затем вместе с раввином Стены Плача и послом Аргентины помолились о возвращении заложников.
Ранее в Иерусалиме состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании с участием Нетаниягу и Милея.