Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж

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Президент Аргентины Хавьер Милей вновь прибыл с визитом в Израиль и посетил Стену Плача в Старом городе Иерусалима.

Милей демонстрирует исключительную поддержку Израилю, интересуется еврейской религией и историей.

11 июня Хавьеру Милею будет вручена премия "Берешит" (Genesis), также именуемая "еврейским нобелем". Аргентинский лидер станет первым неевреем, удостоенным этой награды.

Его прошлый визит в Израиль проходил в феврале 2024 года.