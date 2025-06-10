Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
время публикации: 10 июня 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 07:09
Фото: Chaim Goldberg/Flash90
Президент Аргентины Хавьер Милей вновь прибыл с визитом в Израиль и посетил Стену Плача в Старом городе Иерусалима.
Милей демонстрирует исключительную поддержку Израилю, интересуется еврейской религией и историей.
11 июня Хавьеру Милею будет вручена премия "Берешит" (Genesis), также именуемая "еврейским нобелем". Аргентинский лидер станет первым неевреем, удостоенным этой награды.
Его прошлый визит в Израиль проходил в феврале 2024 года.
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