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Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж

Иерусалим
Аргентина
Израиль
время публикации: 10 июня 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 07:09

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

Президент Аргентины Хавьер Милей вновь прибыл с визитом в Израиль и посетил Стену Плача в Старом городе Иерусалима.

Милей демонстрирует исключительную поддержку Израилю, интересуется еврейской религией и историей.

11 июня Хавьеру Милею будет вручена премия "Берешит" (Genesis), также именуемая "еврейским нобелем". Аргентинский лидер станет первым неевреем, удостоенным этой награды.

Его прошлый визит в Израиль проходил в феврале 2024 года.

Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
Президент Аргентины вновь посетил Стену Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
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