В одном из бедуинских поселков в Негеве тяжело ранены двое мужчин
время публикации: 12 июня 2025 г., 23:50 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 23:50
В пункт неотложной помощи в поселке Арара ба-Негев с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены двое мужчин. Парамедики "Маген Давид Адом" после оказания раненым первой помощи на месте доставили их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Парамедики сообщили, что обоим раненым примерно по 20 лет.
Полиция расследует обстоятельства, при которых были ранены мужчины.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025