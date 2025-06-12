В одном из бедуинских поселков в Негеве тяжело ранены двое мужчин

В пункт неотложной помощи в поселке Арара ба-Негев с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены двое мужчин. Парамедики "Маген Давид Адом" после оказания раненым первой помощи на месте доставили их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Парамедики сообщили, что обоим раненым примерно по 20 лет.

Полиция расследует обстоятельства, при которых были ранены мужчины.