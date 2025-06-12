В Реховоте найдена мертвой пожилая женщина, ее сын забаррикадировался на крыше

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает об обнаружении в одном из домов в Реховоте мертвой 79-летней женщины.

Как правило, МАДА публикует такие уведомления, когда обстоятельства могут указывать на то, что речь не идет о смерти по естественным причинам.

Полиция подтверждает, что есть основания для версии об убийстве. Сын этой женщины забаррикадировался на крыше. Ведутся переговоры.