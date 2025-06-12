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Израиль

Коалиционный кризис: стороны близки к соглашению

Призыв ультраортодоксов
Кнессет
Коалиция
Оппозиция
время публикации: 12 июня 2025 г., 00:31 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 00:36
Коалиционный кризис: стороны близки к соглашению
Yonatan Sindel/Flash90

За несколько часов до голосования по закону о роспуске Кнессета наметился заметный прогресс на переговорах между главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном и представителями ультраортодоксальных партий. По состоянию на полночь, стороны очень близки к договоренностям, которые позволят коалиции избежать утверждения в предварительном чтении законопроекта о роспуске Кнессета.

После того, как наметился прогресс, депутаты от ШАС и "Яадут а-Тора" обратились к своим духовным лидерам с просьбой утвердить достигнутые договоренности. Раввин Ландо, один из глав "Дегель а-Тора", отдал распоряжение депутатам готовиться к переносу голосования по роспуску Кнессета на неделю.

Переговоры между Эдельштейном, ультраортодоксами и юридическим советником Кнессета Сагит Афик продолжались весь день. Целью этих переговоров была выработка согласованных принципов закона о призыве, который устроил бы все стороны. Главным камнем преткновения оставался вопрос о сроках вступления в силу санкций в отношении уклоняющихся от службы.

Несмотря на соглашения в коалиции, оппозиция приняла решение вынести на голосование законопроект о роспуске Кнессета. Ожидается, что он будет отклонен, и это означает, что в ближайшие шесть месяцев нельзя будет выносить аналогичный закон на рассмотрение.

Израиль
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Коалиционный кризис: в Кнессете идут переговоры