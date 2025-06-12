МАГАВ разыскал в районе Калькилии трактор, угнанный 24 года назад
время публикации: 12 июня 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 10:54
Бойцы пограничной полиции (МАГАВ) округа Иудеи и Самарии, получившие наводку от своих коллег из Центрального окру, разыскали в деревне Азауия в районе Калькилии трактор, угнанный в 2001 году из кибуца Гат на юге Израиля.
60-летний житель деревни Бадиа, работавший на тракторе, был задержан до выяснения обстоятельств.
Трактор, угнанный 24 года назад, после завершения следственных мероприятий, будет возвращен законным владельцам.