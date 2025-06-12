ЦАХАЛ: на юго-западе Сирии были арестованы террористы ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 12 июня на юго-западе Сирии были арестованы террористы ХАМАСа. Операция была проведена бойцами 3-й бригады "Александрони" в районе Байт-Джана.

"Террористы были доставлены на территорию Израиля для дальнейшего расследования подразделением 504", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

В ходе операции были обнаружены и конфискованы оружие и боеприпасы.

Ранее канал SyriaTV передал, что в районе Байт-Джана, на юго-западе Сирии, израильскими военными был застрелен местный житель. Названо его имя: Мухаммад Хамада. Кроме того, силы ЦАХАЛа задержали семь местных жителей.

Накануне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала о задержании нескольких местных жителей израильскими военными в указанном районе.

Несколько дней назад SOHR передавал, что 8 июня двое вооруженных мужчин на мотоцикле обстреляли израильский военный пост к западу от деревни Маария в провинции Дараа, на юго-западе Ливана. Сведений о пострадавших не поступало. Нападавшие скрылись. SOHR утверждает, что в ответ израильские военные открыли огонь по домам в деревне Маария.