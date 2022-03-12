Иерусалим:
2 - 8°
Тель-Авив:
7 - 13°
Эйлат:
9 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 марта 2022 г., 22:53

Состоялся еще один телефонный разговор Беннета и Зеленского

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Состоялся еще один телефонный разговор Беннета и Зеленского

Вечером в субботу, 12 марта, состоялась еще одна телефонная беседа между премьер-министром Нафтали Беннетом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров. Что (российские военные) должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил содействовать освобождению мэра Мелитополя (Ивана Федорова) и местных общественных деятелей", – пишет Зеленский на своей странице в Twitter.

Как сообщили из окружения премьер-министра Израиля, беседа продолжалась более часа, и была посвящена попыткам прекратить войну в Украине, а также усилиям, которые для этого прикладывает правительство Израиля.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с иностранными журналистами, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести украино-российские переговоры в Иерусалиме. "Не конструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти какое-то взаимопонимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим?.. Я считаю, что да. И я ему (Нафтали Беннету) это сказал", – заметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул также, что Израиль может предоставить гарантии безопасности Украине.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2022
Зеленский предложил Беннету провести украино-российские переговоры в Иерусалиме

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:35 Прогноз: 15 марта ожидается слабый снегопад в Иерусалиме
05:14 Прогноз погоды на 13 марта: холодно, временами дожди, снегопад на Хермоне
00:35 В Холоне пешеход попал под машину, мужчина в критическом состоянии
22:53 Состоялся еще один телефонный разговор Беннета и Зеленского
22:32 Бывший министр внутренней безопасности: "Я против иммиграции в Израиль африканцев, и в той же степени против иммиграции в Израиль украинцев"
21:32 Посол Украины подал иск в БАГАЦ против главы МВД Израиля Айелет Шакед
17:35 В субботу в центре Тель-Авива пройдет акция солидарности с Украиной
11:21 ЦАХАЛ выделил 40 военнослужащих, владеющих украинским языком, для оказания помощи в приеме беженцев
10:17 Территория горного курорта Хермон закрыта для посещения
04:16 Прогноз погоды на 12 марта: холодно, временами дожди, снегопад в горах на севере
Загрузка...