Состоялся еще один телефонный разговор Беннета и Зеленского

Вечером в субботу, 12 марта, состоялась еще одна телефонная беседа между премьер-министром Нафтали Беннетом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров. Что (российские военные) должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил содействовать освобождению мэра Мелитополя (Ивана Федорова) и местных общественных деятелей", – пишет Зеленский на своей странице в Twitter.

Как сообщили из окружения премьер-министра Израиля, беседа продолжалась более часа, и была посвящена попыткам прекратить войну в Украине, а также усилиям, которые для этого прикладывает правительство Израиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с иностранными журналистами, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести украино-российские переговоры в Иерусалиме. "Не конструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти какое-то взаимопонимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим?.. Я считаю, что да. И я ему (Нафтали Беннету) это сказал", – заметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул также, что Израиль может предоставить гарантии безопасности Украине.