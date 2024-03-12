ЦАХАЛ: самолеты ВВС атаковали две базы "Хизбаллы" в глубине Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что истребители военно-воздушных сил нанесли удары по двум базам "Хизбаллы" в долине Бекаа в глубине Ливана.

По данным военной разведки, атакованные объекты принадлежат военно-воздушным силам "Хизбаллы", которые планировали и осуществляли атаки на различные цели на территории Израиля.

Эти удары стал ответом на запуски "Хизбаллой" беспилотников в направлении Голанских высот.

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Около 22:30 11 марта в ливанских СМИ появились сообщения о взрывах в долине Бекаа в результате атаки с воздуха. Эта атака приписывается Израилю, хотя цели находятся в глубине территории Ливана, примерно в сотне километров от границы.

Телеканал "Ливан-24" передал, что одной из целей ВВС Израиля стал "склад древесины", между деревнями Шмистар и Тария.

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По данным ливанского агентства NNA, целью одного из ударов стал жилой дом в городе Анзар. По словам очевидцев, над местом нанесения удара поднимается густой дым.

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По данным сайта "Ан-Нашра", удары наносятся двумя истребителями ЦАХАЛа. Цель одной из атак находилась рядом с больницей "Дар эль-Амаль" в деревне Дурисс, другая на западной окраине Шмистара. Сообщается о раненых.

Катарское издание "Аль-Араби Аль-Джадид" со ссылкой на источник в системе безопасности Ливана сообщило, что Израиль осуществил шесть атак в деревнях Дурисс и Тария в районе Баальбека, севернее Бейрута и примерно в сотне километров от Метулы.

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Губернатор Баальбека сообщил Reuters, что в результате израильской атаки погиб как минимум один человек, и еще несколько были ранены.