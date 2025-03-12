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Израиль

В Петах-Тикве автомобиль сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Петах-Тиква
время публикации: 12 марта 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 11:25
В Петах-Тикве автомобиль сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

Утром 12 марта в Петах-Тикве на улице Мордехай Бен-Дрор автомобиль сбил женщину примерно 60 лет. Пострадавшая, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму, была направлена в больницу "Бейлинсон".

Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Примерно за полтора часа до этого происшествия в Петах-Тикве грузовик насмерть сбил пожилую женщину.

Полиция выясняет обстоятельства этих происшествий.

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