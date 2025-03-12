В Петах-Тикве автомобиль сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

Утром 12 марта в Петах-Тикве на улице Мордехай Бен-Дрор автомобиль сбил женщину примерно 60 лет. Пострадавшая, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму, была направлена в больницу "Бейлинсон".

Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Примерно за полтора часа до этого происшествия в Петах-Тикве грузовик насмерть сбил пожилую женщину.

Полиция выясняет обстоятельства этих происшествий.